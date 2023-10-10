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Казахстанцев разозлили издевательства над лошадью в ресторане

Казахстанцев разозлили издевательства над лошадью в ресторане Фото: pixabay
Казахстанцы продолжают изобретать новые способы для развлечения гостей на праздничных мероприятиях. Однако затеи не всегда оказываются удачными. На этот раз в Сети появились кадры издевательства над лошадью. Животное с завязанными глазами били и подгоняли, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано 9 октября 2023 года на одной из страниц в Instagram.

"Уже не знают, что делать, что придумать, чтоб выделиться, бедная лошадь", – говорится в подписи к видео.

Изначально на видео лошадь теряет равновесие и падает на пол. Затем несколько мужчин подгоняют животное в попытке сдвинуть его вниз по лестнице. Но, судя по видео, все усилия оставались тщетными. Что было дальше остается только догадываться.

Ролик вызвал шквал негодования и осуждения среди комментаторов:

  • Таких персонажей привлекать к ответственности надо!
  • Может уже работать начнем, что-нибудь производить, а не выпендриваться у кого круче той прошел.
  • Статья 316. Жестокое обращение с животным.
  • Глупость человеческая не имеет границ...
  • Наказать горе владельца за истязание животного.
  • Сила есть, ума не надо.
  • Зачем глаза завязали? Она бы спокойно пошла сама.
  • Может с людьми также начать обращаться?!
  • Здравствуй, средневековье!
  • Надо было еще стадо баранов притащить. Сколько не живи в городе, а колхоз останется с человеком на всю жизнь.

Однако нашлись и те, кто оправдывает подобную ситуацию. Один из пользователей заявил, что это национальная традиция "Атқа міңгізу":

"Это традиция. Сын должен выйти на коне перед людьми. Это большое событие, что сын оседлал коня. И нет здесь издевательства над животным. Вопросы только к конюху, который вывел необученного коня в зал. Он пугается музыки, этого коня надо еще приучить к музыке и все".

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Казахстанцам необходимо помнить, что с 1 марта 2022 года в стране начал действовать pакон РК "Об ответственном обращении с животными". Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

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