Парень избил лошадь в Шымкенте: полиция наказала живодера

Жителя Шымкента оштрафовали за жестокое обращение с лошадью. Возмутительное видео распространилось в социальных сетях накануне. На кадрах видно, как на одном из тоев избивают животное, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, лошадь завели в ресторан Шымкента во время торжества "сундет той" (обряд обрезания).

На видеозаписи видно, как несколько человек пытаются спустить лошадь по лестнице. У животного закрыты глаза, и оно от страха пятится назад. Внезапно лошадь теряет равновесие и падает на пол. В этот момент животное начинает избивать хозяин.

После того, как видео появилось в Сети, полиция нашла живодера. Им оказался житель Шымкента.



"Указанный факт имел место во время сундет тоя 8 октября в одном из ресторанов на территории Абайского района. В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по статье 407-1 КоАП РК "Жестокое обращение с животными". МВД

Ранее мы рассказывали о живодере из Актау, который до смерти забил швабру кошку. Еще одна история с жестоким обращением с животными произошла в Алматинской области, где водитель, привязав собаку к транспортному средству, ездил по дороге.