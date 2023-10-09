Казахстанский военнослужащий скончался от ранения в голову

9 октября 2023 года в Казахстане скончался военнослужащий Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Национальной гвардии РК, трагедия произошла 9 октября 2023 года.

В распространяемом сообщении сказано, что военнослужащий воинской части 6636 рядовой Кайсар Султанов заступил в составе дежурного подразделения по охране военного городка.

"При проверке несения службы около 01.20 дежурным по штабу и командиром дежурного подразделения рядовой Султанов был обнаружен с огнестрельным саморанением в голову на своем посту. Прибывшая карета скорой медицинской помощи констатировала смерть". Пресс-служба Национальной гвардии РК

Также отмечено, что обстоятельства происшествия выясняются.

"Проводится служебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия". Пресс-служба Национальной гвардии РК

30 сентября 2023 года стало известно об еще одной трагедии. Тогда близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения: военнослужащий скончался по дороге в больницу.