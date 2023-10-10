В Казахстане задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в России

В Акмолинской области полицейские задержали иностранца подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в России, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, на момент преступления девочке не исполнилось 14 лет.

Сотрудники подразделения миграционной службы задержали уголовного преступника, разыскиваемого СУ СК РФ по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст.132 УК РФ в отношении несовершеннолетней. Полицейские проверили мужчину по имеющимся базам данным, и установили, что 33-летний гражданин ближнего зарубежья с мая 2017 года находился в межгосударственном розыске.

"Инициатору розыска сотрудники правопорядка сообщили о задержании", – сообщили в ДП Акмолинской области.

Ранее сектантов из России задержали в Казахстане.