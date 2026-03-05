#Референдум-2026
Происшествия

Изнасилование 14-летней девочки в Актюбинской области: задержан подозреваемый

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 18:14 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области задержан 25-летний мужчина по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал "Диапазон" 5 марта 2026 года, информация о том, что жертвой стала 14-летняя школьница, распространилась в социальных сетях. В региональном департаменте полиции подтвердили факт задержания подозреваемого, уточнив, что в данный момент он находится под стражей.

По официальным данным ведомства, в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

"Сейчас проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в том числе проверяют доводы всех участников уголовного дела, собирают и анализируют доказательства. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", – коротко проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

В ведомстве также отметили, что не могут озвучить подробности дела в целях защиты несовершеннолетней потерпевшей.

Ранее в селе Кордай Жамбылской области произошел вопиющий случай – 14-летнюю девочку с инвалидностью изнасиловали, и она забеременела. Мать девочки требует объективного и прозрачного расследования.

Канат Болысбек
