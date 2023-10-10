Педофил "по графику" насиловал двух пасынков в Астане

В Департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области рассказали о педофиле, которому за нарушения режима внутреннего распорядка колонии изменили вид учреждения, сообщает Zakon.kz.

Теперь, как уточнили в департаменте, он будет отбывать дальнейший срок наказания в "крытой" тюрьме для особо опасных преступников.

Отмечено, что несколько лет мужчина отбывал наказание в акмолинской колонии.

"С первого дня вел себя не подобающе, грубил администрации, конфликтовал с напарниками по отряду, не шел на контакт ни с кем. Вырос в небольшом отдаленном ауле. В школе, которая находилась в 30 км., учился до 7 класса, потом просто отказался ездить. Все лето пас овец. Повзрослев, пастух решил уехать в город". Пресс-служба ДУИС по Акмолинской области

В Астане мужчина познакомился с женщиной, у которой и поселился.

"У Айгуль было двое детей (мальчики погодки 12-13 лет). Целый день женщина пропадала на работе и не сразу обратила внимание, что дети стали замкнутыми. Как оказалось, мужчина запугал мальчиков тем, что если расскажут маме, он убьет ее. Педофил "по графику" насиловал детей. Продолжалось это около года, пока дети не договорились, что когда младший останется "по графику" – старший сообщит в полицию". Пресс-служба ДУИС по Акмолинской области

За несколько лет пребывания в учреждении Серик имеет большой список нарушений и взысканий.

"Перед отправкой на "крытую", территориальный суд присудил педофилу за оскорбление сотрудника при исполнении служебных обязанностей штраф в размере 40 месячных показателей". Пресс-служба ДУИС по Акмолинской области

3 октября 2023 года стало известно о том, что в Алматинской области поймали 40-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании трехлетних сестер-близняшек. Кроме того, в деле фигурирует жена задержанного.