"Тихий час" и звонки по смартфонам: послабление режима ждет некоторых осужденных
МВД РК подготовило поправки в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.
Так, в правила вносятся изменения по различным основаниям:
- введение "тихого часа" для осужденных с третьей положительной степенью поведения (улучшение условий и стимулирование правопослушного поведения);
- разрешение осужденным минимальной безопасности использовать за пределами учреждения смартфоны (улучшение условий отбывания наказания);
- обращение осужденных минимальной безопасности о предоставлении свиданий и выхода в город посредством терминалов (исключение коррупционных рисков);
- приведение в соответствие наименований приказов и ссылок (юридические нормы).
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 марта.
