Право

"Тихий час" и звонки по смартфонам: послабление режима ждет некоторых осужденных

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:06 Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило поправки в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Так, в правила вносятся изменения по различным основаниям:

  • введение "тихого часа" для осужденных с третьей положительной степенью поведения (улучшение условий и стимулирование правопослушного поведения);
  • разрешение осужденным минимальной безопасности использовать за пределами учреждения смартфоны (улучшение условий отбывания наказания);
  • обращение осужденных минимальной безопасности о предоставлении свиданий и выхода в город посредством терминалов (исключение коррупционных рисков);
  • приведение в соответствие наименований приказов и ссылок (юридические нормы).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 марта.

