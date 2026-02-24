"Тихий час" и звонки по смартфонам: послабление режима ждет некоторых осужденных

МВД РК подготовило поправки в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Так, в правила вносятся изменения по различным основаниям:

введение "тихого часа" для осужденных с третьей положительной степенью поведения (улучшение условий и стимулирование правопослушного поведения);

разрешение осужденным минимальной безопасности использовать за пределами учреждения смартфоны (улучшение условий отбывания наказания);

обращение осужденных минимальной безопасности о предоставлении свиданий и выхода в город посредством терминалов (исключение коррупционных рисков);

приведение в соответствие наименований приказов и ссылок (юридические нормы).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 марта.