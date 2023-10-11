Житель Шымкента заплатил 350 тысяч тенге за водительские права для жены

Житель Шымкента пытался незаконно получить водительские права для своей жены и лишился 350 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 11 октября, в полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Туранского района. Он признался, что пытался незаконно получить водительские права для своей жены без прохождения экзаменов, а в итоге лишился крупной суммы.

Помочь шымкентцу вызвался знакомый. Он убеждал, что договорится о выдаче прав супруге приятеля, и оценил свою услугу в 350 тысяч тенге. Но после получения денег он перестал выходить на связь.

Подозреваемого, 29-летнего уроженца Сарыагаша, задержали в течение суток. В его отношении начали досудебное расследование по ст. 190 УК РК и отпустили под подписку о невыезде.

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