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Мир

Более 8 тысяч человек получили водительские права с чужой фотографией

Девушка, водитель, машина, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 06:21 Фото: pexels
В американском штате Мичиган тысячи жителей получили водительские права с фотографией неизвестного мужчины и чужой датой рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, массовая ошибка возникла при печати документов, выпущенных 26 августа 2026 года.

"Я смотрела на них и думала: "Это же мужчина в нижнем углу". Я продолжала смотреть, а он улыбался", – рассказала жительница Мичигана Ланита Нельсон.

Женщина переживала, что из-за ошибки в документе могут возникнуть проблемы при проверке полицией. Она решила разобраться в ситуации и стала искать информацию в интернете. Оказалось, что документы с фотографией неизвестного мужчины прислали не только ей. Всего подобный документ получили 8 200 человек.

Как выяснилось, на правах была размещена не фотография другого человека, а стандартное изображение, которое используется в качестве примера при оформлении водительских прав, и шаблонная дата рождения.

Власти Мичигана заявили, что пострадавшим не требуется предпринимать никаких действий. Исправленные документы уже отправлены всем по почте.

В Казахстане интеграция информационных систем Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) позволила выявить граждан с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом. В итоге более 10 тысяч человек лишились водительских прав.

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Камила Салкымбаева
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