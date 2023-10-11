Два человека оказались под завалом на руднике в ВКО

Обвал породы произошел на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В результате происшествия под завалом остались два работника.

По информации Altaynews.kz, одного из них уже удалось достать на поверхность, его госпитализировали в районную больницу.

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, состояние 27-летнего пострадавшего медики оценивают как средней тяжести, переломов нет.

Под завалом остается еще один человек, связь с ним поддерживается с помощью радиостанции.

По данным Управления государственной инспекции труда ВКО, работы по его спасению продолжаются.

Ранее в Восточно-Казахстанской области частично обрушилась закрытая шахта.