Проходчик погиб на руднике в Улытауской области
Фото: freepik
В Улытауской области на руднике погиб проходчик, сообщает Zakon.kz.
На руднике ТОО "Оркен" произошел несчастный случай. Погиб проходчик 1984 года рождения.
Создана специальная комиссия, случай расследуется.
Как сообщили в пресс-службе ТОО "Оркен", вся необходимая поддержка семье погибшего будет оказана в соответствии с коллективным договором.
Пожар на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел 17 августа. Воспламенилась конвейерная лента, которую незадолго до этого заменили. На поверхность успели вывести 222 шахтера. Пятеро горняков остались под землей, все они погибли.
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