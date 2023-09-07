Проходчик погиб на руднике в Улытауской области

В Улытауской области на руднике погиб проходчик, сообщает Zakon.kz.

На руднике ТОО "Оркен" произошел несчастный случай. Погиб проходчик 1984 года рождения.

Создана специальная комиссия, случай расследуется.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "Оркен", вся необходимая поддержка семье погибшего будет оказана в соответствии с коллективным договором.

Пожар на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел 17 августа. Воспламенилась конвейерная лента, которую незадолго до этого заменили. На поверхность успели вывести 222 шахтера. Пятеро горняков остались под землей, все они погибли.