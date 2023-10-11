Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация КНБ: в Актау пресекли региональный наркоканал

Спецоперация КНБ: в Актау пресекли региональный наркоканал Фото: пресс-служба КНБ РК
В Мангистауской области сотрудники Пограничной службой и Департамента Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресекли региональный наркоканал, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, в результате проведенной операции в Актау задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков.

"При обыске изъято более 100 кг наркотического вещества "марихуана". Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". – Прим. ред.) УК РК", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 11 октября 2023 года.

Иная информация, как отметили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Материал по теме

КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы

6 октября 2023 года стало известно, что сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности РК по Алматы провели операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке выше.

Читайте также

Новый вид мошенничества появился в WhatsApp
Новый вид мошенничества появился в WhatsApp
Школьник из Туркестанской области насиловал девочку, угрожая самоубийством
Школьник из Туркестанской области насиловал девочку, угрожая самоубийством
Два человека оказались под завалом на одном из рудников ВКО
Два человека оказались под завалом на руднике в ВКО
Динара Халдарова
КНБ Актау Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
птица
Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления