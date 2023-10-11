Спецоперация КНБ: в Актау пресекли региональный наркоканал

В Мангистауской области сотрудники Пограничной службой и Департамента Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресекли региональный наркоканал, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, в результате проведенной операции в Актау задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков.

"При обыске изъято более 100 кг наркотического вещества "марихуана". Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". – Прим. ред.) УК РК", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 11 октября 2023 года.

Иная информация, как отметили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

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6 октября 2023 года стало известно, что сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности РК по Алматы провели операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке выше.