КНБ перекрыл крупный наркоканал

Департаменты Комитета национальной безопасности (КНБ) по Кызылординской и Мангистауской областям при координации органов прокуратуры пресекли канал поставки наркотических средств из Ближневосточного региона в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, 21 июня 2024 года при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны два казахстанца.

Отмечено, что в ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 000 долларов и более 4 млн тенге.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"В организации наркоканала подозревают иностранного гражданина, который находится в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

В заключении сказано, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

28 июня 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности обнаружили несколько схронов с оружием в Алматы и Актюбинской области. В числе изъятого оружия: гранатомет, автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты, гранаты и сотни патронов.