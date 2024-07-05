Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КНБ перекрыл крупный наркоканал

КНБ перекрыл крупный наркоканал, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 09:08 Фото: пресс-служба КНБ РК
Департаменты Комитета национальной безопасности (КНБ) по Кызылординской и Мангистауской областям при координации органов прокуратуры пресекли канал поставки наркотических средств из Ближневосточного региона в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, 21 июня 2024 года при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны два казахстанца.

Отмечено, что в ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 000 долларов и более 4 млн тенге.

КНБ перекрыл крупный наркоканал, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 09:08

Фото: пресс-служба КНБ РК

"В организации наркоканала подозревают иностранного гражданина, который находится в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области".Пресс-служба КНБ РК
КНБ перекрыл крупный наркоканал, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 09:08

Фото: пресс-служба КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

В заключении сказано, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

28 июня 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности обнаружили несколько схронов с оружием в Алматы и Актюбинской области. В числе изъятого оружия: гранатомет, автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты, гранаты и сотни патронов.

Читайте также

уборка мусора
Экологическая инициатива "Таза Қазақстан" в Алматинской области: вместе за чистоту нашего региона
комиссия
В СКО члены комиссий по возмещению ущерба активно работают с пострадавшими от паводка
Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги
Гурбангулы Бердымухамедов открыл памятник туркменскому поэту в Астане
Анастасия Московчук
КНБ Кызылординская область Мангистауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: