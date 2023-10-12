14-летняя школьница заявила о групповом изнасиловании в Туркестанской области

Несовершеннолетняя жительница Толебийского района Туркестанской области заявила, что стала жертвой группового изнасилования. На шокирующее заявление отреагировал начальник областного департамента полиции Мурат Кабденов, сообщает Zakon.kz.

14-летняя девочка рассказала otyrar.kz, что ее не только насиловали, но и били, а происходящий кошмар снимали на камеру. По ее словам, над ней надругались несколько парней. Жестокий инцидент произошел в селе Казахстан в сентябре 2023 года.

"Мы с Ринатом познакомились 19 августа. В тот день я пошла чинить телефон, там мы и познакомились. Он был тогда с другом – Алибеком. Они стали ко мне приставать, но я не обратила на них внимания. Ремонт моего телефона затянулся, и мне пришлось поехать к ним домой. Там Ринат начал приставать ко мне. Потом силой завел меня в комнату и изнасиловал. Я начала плакать, они вызвали такси и отправили меня домой. А 16-го сентября мне ночью позвонила моя подруга и попросила помочь с уроками. Я вышла из дома, моя подруга стояла еще с одной девочкой, и они меня силой посадили в машину, за рулем которой был Ринат, и в машине еще несколько парней было. Я опять начала плакать. Потом они поехали в сторону Каскасу и по очереди меня изнасиловали возле реки. Те двое девочек снимали это на камеру и смеялись надо мной", – рассказала школьница.

После группового изнасилования, по словам жертвы, ее привезли в Шымкент и закрыли в частном доме на два дня. Родные несовершеннолетней подали в розыск.

"Мы искали мою дочь всем селом два дня. После безуспешных поисков написали заявление в полицию. 19 сентября ее нашли на шымкентском Арбате полицейские и наш сосед. Дочь рассказала им, что ее изнасиловали и держали взаперти все эти дни. Потом ближе к ночи дочку вернули домой правоохранители. Тогда же я и узнала об изнасиловании. У меня поднялось давление и я упала в обморок. Потом я написала заявление об изнасиловании. Нас допросили, дочке провели экспертизу, гинекологи осмотрели ее. Однако все участники инцидента до сих пор на свободе, никто не арестован. С тех пор дочь не ходит в школу, боится, что все знают об этом и будут издеваться над ней", – поделилась мать жертвы группового изнасилования.

По словам матери несовершеннолетней, дочь не смогла рассказать родным о шокирующем преступлении, так как ей угрожали выложить в Сеть интимное видео. После жуткого инцидента родные одного из предполагаемых насильников приходили в дом к родителям 14-летней школьницы, пытались засватать ее. Родные девушки категорически против такого союза.

Они отказываются и от моральной, и материальной компенсации. Семья школьницы требует, чтобы следствию удалось довести дело до суда и всех участников группового изнасилования судили по всей строгости закона.

Ход дела по данному факту разъяснил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов:

"Если совершено преступление, значит, необходимо провести процессы в рамках закона, принять конкретные решения и установить все обстоятельства. И в деле, о котором я собираюсь рассказать, юридические решения принимаются поэтапно. То есть в Толебийском районном отделе полиции ведется досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней дочери местной жительницы. Данный факт зарегистрирован по ст. 120 ("Изнасилование". – Прим. ред.) УК РК".

По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления допрошены несколько молодых людей.

"Молодого человека, признанного в качестве подозреваемого, взяли под стражу. В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Проводятся следственные действия, такие, как очная ставка, допрос и изучение вещественных доказательств. Создана специальная группа из числа руководства Департамента полиции, которая осуществляет необходимые мероприятия по делу в Толебийском районе". Мурат Кабденов

Начальник областного ДП подчеркнул, что ход расследования уголовного дела и работа группы находятся под его личным контролем.

"Хотелось бы добавить, что человек, осознанно совершивший преступление, должен нести ответственность перед законом за свои действия! Поэтому все доказательства по данному делу будут собраны и направлены в суд", – резюмировал Мурат Кабденов.

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