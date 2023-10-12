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Водительские права незаконно продавали в Кокшетау

задержание подозреваемого Фото: скриншот видео
Сотрудники Управления собственной безопасности ДП области выявили факт незаконной выдачи водительского удостоверения сотрудниками спецЦона Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

За права без фактического прохождения экзамена клиент заплатил 100 тыс. тенге.

"В сентябре на пересечении пр. Назарбаева и улицы Ашимова при передаче денег посредником полицейскими задержано лицо, причастность которого в настоящее время проверяется. В ходе личного обыска у задержанного изъяты 440 тыс. тенге", – говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.

Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что преступная группа в Костанайской области организовала схему продажи водительских удостоверений.

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Елена Беляева
Акмолинская область Кокшетау
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