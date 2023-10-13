Забил соседского кота до смерти: живодеру из Актау вынесли приговор

В Актау вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился с соседским котом, сообщает Zakon.kz.

Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, пишет "Лада".

Уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животным" рассматривали в Актауском городском суде. Согласно материалам дела, мужчина нанес удары шваброй коту в область головы и туловища, из-за чего у животного открылось кровотечение.

После побоев живодер вынес кота, истекающего кровью в подъезд, спустя некоторое время животное умерло.

"Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, предусматривает штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового", – пояснили в суде.

Суд учел признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установлено.



"Подсудимому назначено наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Приговор не вступил в законную силу", – заявили в пресс-службе суда.

Аналогичное преступление было совершено и в Семее, там 26-летний мужчина, разозлившись на кота в подъезде, избил его до смерти.