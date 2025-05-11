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Мир

За кормление соседского кота в Швейцарии судят пенсионерку

Пенсионерка из Швейцарии попала под суд за то, что она кормила соседского кота, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 07:07 Фото: pixabay
68-летняя жительница швейцарского Цюриха попала на скамью подсудимых из‑за систематического кормления соседского кота, сообщает Zakon.kz.

Согласно судебным материалам, пенсионерка в течение 10 месяцев кормила кота Лео, который жил в том же доме, и впускала его в свою квартиру. Она продолжала это делать, даже когда законная хозяйка питомца в письменной форме потребовала перестать кормить животное, пишет Swissinfo.

Женщина также переоборудовала свою кошачью дверцу так, чтобы Лео мог беспрепятственно входить и выходить из ее квартиры. В результате владелица Лео напрасно ждала, чтобы покормить своего питомца, тот перестал возвращаться домой.

Прокуратура Цюриха потребовала назначить пенсионерке штраф в 3600 швейцарских франков. Это 4300 долларов и дополнительное взыскание в 800 франков. Женщина не согласилась с решением ведомства, и дело передали в суд.

По швейцарским законам, систематическое кормление чужого питомца у себя дома может рассматриваться как незаконное присвоение собственности. Однако кормить соседского кота время от времени допустимо.

Недавно американские ученые доказали, что кошки способны привязываться даже к другим питомцам в доме и испытывать скорбь после расставания с ними.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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