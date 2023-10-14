Угонщика автомобилей с российским учетом задержала полиция Костаная

В Костанае полиция задержала угонщика девяти автомобилей с российским учетом. Сотрудниками криминальной полиции города установлен и задержан 28-летний житель города Тобыл, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Костаная, в течение месяца к ним обратились девять владельцев автомобилей с заявлениями об угонах.

В рамках республиканского ОПМ "Автомобиль" был установлен злоумышленник, который угонял автомобили. Все авто марки ВАЗ состояли на российском учете, были оставлены ночью во дворах жилых домов.

"Утром хозяева, не обнаружив машину, обращались в полицию. Поскольку схема преступления была одна и та же, полицейские стали отрабатывать пункты разбора. Один автомобиль был угнан со двора дома в городе Рудном, остальные восемь – в областном центре", – рассказал заместитель УП Костаная Ербол Карымсаков.

Подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По всем фактам было начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК "Кража". Все автомобили изъяты в ходе проведения следственных действий.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Костаная.

Ранее стало известно, что угнанный в Алматы автомобиль обнаружили в Шымкенте.