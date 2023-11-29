Растрату 223 млн тенге из бюджета выявили в Жезказгане

Прокуратура Улытауской области выявила в Жезказгане растрату бюджетных средств. По данным ведомства, чиновники допустили необоснованную выплату средств подрядчику на сумму более 223 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Улытауской области 29 ноября, при проверке работы отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жезказгана сотрудники надзорного органа выявили растрату в особо крупном размере.

Местные чиновники допустили переплату подрядчику, который занимался реконструкцией и модернизацией теплосетей. Контракт, который привлек внимание прокуратуры, заключили еще в 2021 году. Выяснилось, что должностные лица отдела ЖКХ необоснованно заплатили поставщику более 223 млн тенге, приняв строительные работы по завышенной стоимости.

По факту растраты бюджетных денег прокуратура Улытауской области начала досудебное расследование по ст. 189 УК РК. Расследование ведет департамент Антикора по Улытауской области. Более подробную информацию правоохранительные ведомства пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что в Семее сотрудники АФМ выявили растрату 67 млн тенге из бюджета, которая поставила под угрозу начало отопительного сезона.