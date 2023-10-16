Астанчанка украла у соседки по комнате украшения почти на миллион тенге

Полиция Астаны задержала жительницу столицы по подозрению в краже ювелирных украшений на общую сумму в 950 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном департаменте полиции 16 октября, заявление о краже подала молодая жительница Астаны. Она рассказала, что обнаружила пропажу своих украшений – золотой цепочки, браслета и трех пар серег общей стоимостью 950 тыс. тенге.

Полиция быстро нашла подозреваемую: ей оказалась 29-летняя соседка потерпевшей по комнате. Женщина созналась в преступлении. Украденные украшения она сдала в ломбард, а вырученные деньги успела потратить.

Идет досудебное расследование. Золотые украшения изъяли в качестве вещественных доказательств. Сейчас полиция проверяет, не причастна ли задержанная к другим аналогичным преступлениям.

В мае в Алматинской области раскрыли кражу золотых изделий на сумму более 4 млн тенге.