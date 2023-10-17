Шоколад на 200 тысяч тенге выкрал житель Астаны из магазина
Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 17 октября, сотрудники УП района Нура задержали местного жителя по подозрению в трех кражах из супермаркетов. По версии следствия, молодой человек питал особую слабость к сладостям: сначала он украл с витрины в магазине плитки шоколада "Казахстанский" на 80 тыс. тенге, а немного позже вынес из того же магазина коробки с шоколадом еще на 120 тыс. тенге.
Полиции подозреваемый попался, когда попытался вынести из торгового центра спортивную одежду на общую сумму 106 тыс. тенге. После задержания он признался в содеянном. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли задержанный к другим случаям исчезновения шоколада из столичных магазинов.
Подозреваемого отправили в ИВС, идет досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.
Ранее жителю Великобритании дали реальный срок за кражу 200 тысяч шоколадных яиц.