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Шоколад на 200 тысяч тенге выкрал житель Астаны из магазина

Житель Астаны украл шоколад на 200 тысяч тенге Фото: pexels
Полиция Астаны задержала 26-летнего жителя столицы по подозрению в серии краж из магазинов. Любитель сладкого украл из магазина несколько коробок шоколада "Казахстанский" на общую сумму 200 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 17 октября, сотрудники УП района Нура задержали местного жителя по подозрению в трех кражах из супермаркетов. По версии следствия, молодой человек питал особую слабость к сладостям: сначала он украл с витрины в магазине плитки шоколада "Казахстанский" на 80 тыс. тенге, а немного позже вынес из того же магазина коробки с шоколадом еще на 120 тыс. тенге.

Полиции подозреваемый попался, когда попытался вынести из торгового центра спортивную одежду на общую сумму 106 тыс. тенге. После задержания он признался в содеянном. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли задержанный к другим случаям исчезновения шоколада из столичных магазинов.

Подозреваемого отправили в ИВС, идет досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.

Ранее жителю Великобритании дали реальный срок за кражу 200 тысяч шоколадных яиц.

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