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В результате аварии на трассе "Самара-Шымкент" погибли два человека

В результате аварии на трассе "Самара-Шымкент" погибли два человека Фото: скриншот видео
В Актюбинской области 16 октября произошло смертельное ДТП на трассе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, на автодороге Самара-Шымкент произошло столкновение между автомашинами Toyota и Hyundai. После Hyundai столкнулось с грузовиком MAN.

"В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai скончались на месте происшествия. Водитель грузовика с переломом ноги госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении. 

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.


Ранее на автодороге Актобе-Оренбург в результат ДТП погибли два человека.

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Анастасия Стативкина
Актюбинская область
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