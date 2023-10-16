В результате аварии на трассе "Самара-Шымкент" погибли два человека

В Актюбинской области 16 октября произошло смертельное ДТП на трассе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, на автодороге Самара-Шымкент произошло столкновение между автомашинами Toyota и Hyundai. После Hyundai столкнулось с грузовиком MAN.

"В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai скончались на месте происшествия. Водитель грузовика с переломом ноги госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.





Ранее на автодороге Актобе-Оренбург в результат ДТП погибли два человека.