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Информацию о ножевом ранении в бизнес-центре проверяет полиция Алматы

Оружие Фото: pixabay
В соцсетях 16 октября 2023 года появилось видео, снятое в Медеуском районе Алматы, в здании бизнес-центра "Арай". В описании ролика говорится, что мужчине нанесли ножевое ранение. Эту информацию проверяют полицейские, сообщает Zakon.kz.

На публикуемых кадрах видно, как перед охранным пунктом из здания выходят трое мужчин. Внезапно между двумя участника видеоролика завязалась потасовка, в руке одного из них замечен предмет, предположительно, нож. Видео разметили Telegram-канал egovpress. 

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.


"Об этом факте ранее в полицию никто не сообщал. Обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее в сети распространилось видео, на котором видно, как курьер с ножом требует вернуть ему ключи от мопеда. Другой же мужчина тяпкой замахивается на оппонента. Как выяснилось, инцидент произошел в Алматы.

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