Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска тушат при помощи пожарного поезда

Фото: скриншот с видео

В одном из цехов маслозавода Усть-Каменогорска в ночь на 17 октября разгорелся крупный пожар. Для борьбы с огнем привлекли пожарный поезд, сообщает Zakon.kz.

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