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Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска тушат при помощи пожарного поезда

Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска тушат при помощи пожарного поезда Фото: скриншот с видео
В одном из цехов маслозавода Усть-Каменогорска в ночь на 17 октября разгорелся крупный пожар. Для борьбы с огнем привлекли пожарный поезд, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в сушильной камере, пламя охватило здание, в котором горят семена подсолнечника, сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.

"Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса. Пожарным подразделениям удалось спасти около 3000 тонн готовой продукции и не дать огню распространиться на близрасположенные пожароопасные строения", – сказано в сообщении ведомства.


В 6.25 пожар удалось локализовать, борьбу с огнем продолжают более 60 пожарных, 15 единиц техники и пожарный поезд.

Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска тушат при помощи пожарного поезда

Фото: скриншот с видео

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