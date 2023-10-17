Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска ликвидировали

Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска ликвидировали Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
В Усть-Каменогорске 17 октября ликвидировали пожар на маслозаводе. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Площадь пожара составила 81 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса.

По информации ДЧС ВКО, в сушильной камере масло-экстракционного комплекса горели семена подсолнечника 75 тонн.  В 08:28 пожар полностью ликвидировали.

Пожарным спасли около 3000 тонн готовой продукции.

"В ликвидации пожара участвовали 63 человека личного состава и 18 единиц техники ДЧС ВКО, а также шесть человек ТОО "Таза Өскемен" и три единицы техники. Для тушения также задействовали пожарный поезд АО "НК КТЖ"", – говорится в сообщении. 

В одном из цехов маслозавода Усть-Каменогорска в ночь на 17 октября разгорелся крупный пожар. 

Читайте также

В Алматинской области несовершеннолетняя получила многочисленные ножевые ранения
В Алматинской области девочке нанесли множество ножевых ранений
18-летний юноша скончался после удара мячом во время тренировки в Петропавловске
18-летний юноша скончался после удара мячом во время тренировки в Петропавловске
Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска тушат при помощи пожарного поезда
Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска тушат при помощи пожарного поезда
Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Назван средний размер пенсии в Казахстане
На 51 тенге выросла пенсия в Казахстане в октябре
Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить
Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления