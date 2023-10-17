Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска ликвидировали

Фото: Instagram/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске 17 октября ликвидировали пожар на маслозаводе. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

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