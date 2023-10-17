Крупный пожар на маслозаводе Усть-Каменогорска ликвидировали
Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
В Усть-Каменогорске 17 октября ликвидировали пожар на маслозаводе. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.
Площадь пожара составила 81 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса.
По информации ДЧС ВКО, в сушильной камере масло-экстракционного комплекса горели семена подсолнечника 75 тонн. В 08:28 пожар полностью ликвидировали.
Пожарным спасли около 3000 тонн готовой продукции.
"В ликвидации пожара участвовали 63 человека личного состава и 18 единиц техники ДЧС ВКО, а также шесть человек ТОО "Таза Өскемен" и три единицы техники. Для тушения также задействовали пожарный поезд АО "НК КТЖ"", – говорится в сообщении.
В одном из цехов маслозавода Усть-Каменогорска в ночь на 17 октября разгорелся крупный пожар.
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