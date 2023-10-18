Автобус въехал в дом в Туркестане: есть пострадавшие
Фото: pixabay
Автобус протаранил стену дома в Туркестане. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта произошло утром 18 октября 2023 года. Пассажирам была оказана медпомощь, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным правоохранителей, это произошло после того, как Hyundai Accent столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего последний въехал в стену частного дома.
"В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы и им оказана медицинская помощь. Также в доме находился пожилой владелец дома. Его здоровью ничего не угрожает".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Также сказано, что в настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
Выясняются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
В мае 2023 года в Усть-Каменогорске произошла почти аналогичная ситуация: автомобиль врезался в подъезд.
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