Похищения людей, грабеж и вымогательство: в Аксу осудили членов группировки

В уголовном суде Аксу рассмотрели дело в отношении четырех человек, которые неоднократно похищали людей, вымогали у похищенных деньги и шантажировали их, сообщает Zakon.kz.

Преступная группа из четырех человек по предварительному сговору похищала людей и вымогала у них деньги. Известно о трех эпизодах, в которых участвовали подсудимые, передает Pavlodarnews.

Как сказано в материалах уголовного дела, в ноябре прошлого года члены группировки похитили двух человек. Мужчин отвезли в гараж, где избивали их и вымогали деньги.

"Преступники требовали передать им квартиру, автомашину и два миллиона тенге. Также преступники вымогали деньги у супруги одного из потерпевших, забрали 19 тысяч тенге у другого", – сказано в деле.

В другом случае, у похищенного члены группировки вымогали семь миллионов тенге, шантажируя его распространением информации, которая порочит похищенного.

Суд, рассмотрев дело по трем статьям: 125 "Похищение человека", 191 "Грабеж" и 194 "Вымогательство", вынес решение признать подсудимых виновными. Члены преступной группы получили от семи до восьми лет лишения свободы.

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