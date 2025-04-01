Похищение и вымогательство: в Кызылорде осудили банду с боеприпасами
Как отметили 1 апреля в прокуратуре Кызылординской области, инцидент произошел в декабре 2023 года. Обвиняемые вывезли потерпевшего за пределы города, где под угрозой убийства потребовали у него денежные средства. Все участники ранее уже были судимы за тяжкие преступления.
В ходе задержания у одного из подсудимых были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
По итогам судебного разбирательства трое фигурантов приговорены к шести годам лишения свободы. Четвертый участник, признавший вину и раскаявшийся, получил срок в 3 года и 6 месяцев лишения свободы.
Дело рассмотрено по пунктам 1) и 2) части 2 статьи 194 УК РК (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой насилия).
Ранее сообщалось о другом инциденте. В Актобе взяты под стражу несколько подозреваемых за вымогательство.