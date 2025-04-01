Похищение и вымогательство: в Кызылорде осудили банду с боеприпасами

В суде №2 города Кызылорды вынесен обвинительный приговор в отношении четырех участников преступной группы, вымогавших у жителя областного центра 1 млн тенге под угрозой насилия, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 1 апреля в прокуратуре Кызылординской области, инцидент произошел в декабре 2023 года. Обвиняемые вывезли потерпевшего за пределы города, где под угрозой убийства потребовали у него денежные средства. Все участники ранее уже были судимы за тяжкие преступления.

В ходе задержания у одного из подсудимых были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

По итогам судебного разбирательства трое фигурантов приговорены к шести годам лишения свободы. Четвертый участник, признавший вину и раскаявшийся, получил срок в 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Дело рассмотрено по пунктам 1) и 2) части 2 статьи 194 УК РК (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой насилия).

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Актобе взяты под стражу несколько подозреваемых за вымогательство.