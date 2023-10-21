Убийство спортсменки в Актау: подробности судебного процесса хотели скрыть от СМИ

Суд в Актау отклонил ходатайство стороны подсудимого о запрете на публикацию подробностей дела в СМИ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональное издание Lada.kz 21 октября, о попытке запретить ей рассказывать СМИ о ходе процесса рассказала адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

По словам адвоката, защита подсудимого заявила ходатайство, в котором просила суд запретить защите потерпевших публиковать информацию о деле в СМИ. Это ходатайство отклонили, прокурор поддержал позицию суда. На этапе следствия защита подсудимого также пыталась добиться запрета на публикацию подробностей дела в открытом доступе.

Дело о громком убийстве спортсменки Виктории Шальновой в Актау передали в суд 13 октября, его рассматривает председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Иниятулла Досетов.

Тело 21-летней спортсменки Валерии Шальновой нашли в водозаборном канале в Актау 2 июля. Сначала уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье "Оставление в опасности", а в конце концов и по статье 99 УК РК "Убийство". Подробности, которые помогли полиции раскрыть преступление, сообщил таксист. В ходе следствия выяснилось, что некоторые сотрудники полиции пытались скрыть особо тяжкое преступление. В отношении этих полицейских начали отдельное производство.

