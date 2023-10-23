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Законодательство РК

Девять протоколов составили на кортеж нарушителей ПДД в Алматы

авто Фото: Zakon.kz
Ночью 13 октября патрульными нарядами специализированного батальона местной полицейской службы на проспекте Достык в Алматы были замечены автомашины, которые передвигались с грубыми нарушениями ПДД, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному в Сети видео, водители выезжали на встречную полосу, устраивали гонки с патрульной машиной и всячески пытались уйти от полицейских.

В результате преследования правонарушители все же были блокированы.

В отношении каждого из них составлены административные протокола по следующим составам правонарушений:

  • по ч. 3 ст. 596 КоАП РК "Выезд на полосу встречного движения" – водитель автомашины BMW M3. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев;
  • по ч. 1 ст. 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора" – водитель автомашины Hyundai . Штраф в размере 10 МРП;
  • по ч. 2 ст. 590 КоАП РК "Без ГРНЗ" – водители автомашин Lexus и BMW M4. Штраф в размере 10 МРП. Автомашина BMW M4 водворена на специализированную штрафстоянку;
  • по ч. 2 ст. 230 КоАП РК "Отсутствие страхового полиса" – водитель автомашины Mercedes-Benz. Штраф в размере 10 МРП;
  • по ч. 5 ст. 590 КоАП РК "Тонировка" – водитель автомашины Mercedes-Benz. Штраф в размере 5 МРП;
  • по ч. 1 ст. 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" – водители автомашин BMW M6, Mercedes-Benz Е63, Mercedes-Benz AMG63S. Штраф в размере 5 МРП;
  • по ч. 1 ст. 594 КоАП РК "Нарушение правил проезда перекрестков" – водитель автомашины Mercedes-Benz Е63S. Штраф в размере 3 МРП;
  • по ч. 5 ст. 596 КоАП РК "Двойная сплошная линия разметки" – водитель автомашины Porshe 911 Carrera GTS. Штраф в размере 15 МРП;
  • по ч. 2 ст. 612 КоАП РК "Управления ТС без водительского удостоверения" – водитель автомашины Porshe 911 Carrera GTS. Штраф в размере 20 МРП.

Ранее сообщалось, что несколько выпускников в Мангистауской области в порыве радости излишне бурно праздновали окончание школы. Нарушив ПДД, они еще и сняли это на видео.

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