За хищения при строительстве в Талдыкоргане осудили чиновников и подрядчика

23 октября 2023 года в суде города Талдыкоргана вынесли приговор в отношении виновных по факту нарушений при строительстве коттеджного городка "Береке", сообщает Zakon.kz.

Ранее прокуроры Жетысуской области выявили и расследовали уголовное дело по факту хищения при строительстве указанного объекта. Поводом для инициирования прокурорской проверки послужили неоднократные публикации в СМИ о недостроенных домах.

"В рамках расследования уголовного дела подрядчик полностью возместил нанесенный ущерб, в том числе путем проведения из собственных средств строительства 36 домов. 30 сентября текущего года ключи от 25 домов местным исполнительным органом уже выданы многодетным семьям. В ближайшее время планируется выдача еще 11 домов". Прокуратура Жетысуской области

Отмечается, что приговором суда руководитель подрядной организации, заказчики в лице должностных лиц ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган" и работники компании, осуществляющие технический надзор, признаны виновными по ст.189 ч. 4, 361 ч. 4, 280 ч. 1 УК РК и осуждены к различным видам наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее, в апреле 2021 года, сообщалось, что в Талдыкоргане завершается строительство коттеджного городка, аналогов которому нет ни в одной области Казахстана.