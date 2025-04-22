Адвоката из Уральска осудили сразу по четырем статьям Уголовного кодекса

17 апреля 2025 года в специализированном межрайонном уголовном суде Уральска вынесли приговор в отношении 54-летнего адвоката. Суд признал его виновным сразу по четырем статьям УК РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Это незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта; незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта; незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, и незаконное приобретение и хранение оружия.

Как следует из приговора, преступная группа начала свою деятельность еще в декабре 2020 года. Тогда у подсудимого возник умысел выращивать каннабис. О своей идее он рассказал своему знакомому, и они вместе начали воплощать план. Полученное вещество они решили сбывать, а часть использовать для личного употребления.

Для начала подсудимый купил дом на окраине города, записал его на мать, а его сообщник в это время изучал в интернете данные о том, как возделывать коноплю, культивировать и сушить ее. Также он составил список необходимых материалов и оборудования. Позже они решили привлечь к своей преступной деятельности еще двоих знакомых. Приобретенный дом между собой они называли "базой". Финансированием деятельности занимался подсудимый, остальные выполняли физическую работу.

В мае 2021 года через интернет-магазин купили семена, минеральные удобрения, полностью оборудовали дом, сделали ремонт и теплоизоляцию, а в сентябре группа уже начала выращивать каннабис, из которого позже получали марихуану. Для безопасности и охраны "базы" подсудимый даже купил оружие и патроны.

Преступную группу разоблачили 28 января 2022 года. Тогда сотрудники КНБ задержали злоумышленников, в доме провели обыск и изъяли кусты конопли, пластиковые бочки и матерчатые сумки с высушенной и невысушенной марихуаной, гашиш и оружие.

Отметим, что подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.

"Заместитель прокурора области и подсудимый с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, согласно которому подсудимый не оспаривает обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении уголовного правонарушения и согласился с назначением в отношении него наказанием, указанным в процессуальном соглашении", – говорится в приговоре суда.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Другие участники группы ранее уже были осуждены на различные сроки.

Ранее мы писали о том, что в Костанае ликвидировали наркошоп с миллионными оборотами.