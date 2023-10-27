Изнасилование первоклассника в Алматы: мама сделала новое заявление
Видео мамы опубликовано на странице Kozachkov offside.
"В чем причина? В плохой работе следствия или же международная школа не подчиняется законам нашей страны?" – спрашивает женщина.
Также у мамы ребенка есть и другие вопросы.
"Почему директора не отстранили от должности хотя бы на время следствия, как это делается в обычных казахстанских школах? Почему уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева вместо моральной и юридической помощи, даже не спросив о состоянии моего ребенка, требует привезти его на третий допрос?" – продолжает автор.
Она добавила, что психологи уже советуют обратиться к психиатру.
Женщина также заявила, что записывает это видео и обращается к министру внутренних дел Ержану Саденову и Генеральному прокурору Берику Асылову, потому что до сих пор не получила ответов на свои официальные запросы в госорганы.
"Или это только мне нужно найти преступника, чтобы больше ни один ребенок не пострадал? Я простая казахстанка, у меня нет связей. Неужели мне будет отказано в справедливом расследовании? Почему всем наплевать, что преступник продолжает находиться на свободе?" – заключила мама в слезах.
Тем временем в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что уголовное дело по данному факту следственным управлением расследуется по статье 121 части 3-1 УК "Насильственные действия сексуального характера".
"Проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Получены ее результаты. Вместе с тем с целью установления объективных обстоятельств дела следствием назначено дополнительное исследование экспертов, которое провести пока не представилось возможным ввиду нежелания гражданки П. подвергать экспертизе сына".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также сказано, что досудебное расследование находится на контроле руководства МВД РК и ДП.
Изначально об изнасиловании мальчика в международной школе сообщили в общественном фонде.
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