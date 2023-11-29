Дело об изнасиловании мальчика в Алматы: полиция сделала громкое заявление

Полиция Алматы выступила с заявлением по резонансному делу о возможном изнасиловании школьника. В правоохранительных органах заявили, что мать ребенка препятствует расследованию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматы 29 ноября, полиция мегаполиса продолжает расследование по ч. 4 ст. 121 УК РК после того, как жительница города обратилась в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее сына. Но мать ребенка не содействует следствию и даже мешает ему, утверждают полицейские.

"Женщина обратилась 14 сентября в полицию и сообщила, что неизвестный надругался над ее ребенком в международной школе города Алматы. В тот же день следователь по данному факту возбудил уголовное дело с вынесением постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы. На следующий день ребенка осмотрела комиссия экспертов, которые каких-либо повреждений, в том числе следов насилия, не обнаружили", – подчеркнули в ДП Алматы.

Комиссия ходатайствовала о привлечении специалиста-проктолога со специальным медицинским оборудованием, но мать мальчика самостоятельно обратилась к проктологу в частную клинику и после этого отказалась от дальнейших экспертиз.

В рамках расследования полиция также изучила записи с камер видеонаблюдений в школе. Судя по ним, мальчик с 11 по 14 сентября посещал школьный туалет 57 раз, ни разу не задерживаясь там более трех минут. Одновременно с ним в уборную никто не заходил. Работники школы и одноклассники отрицают, что в отношении мальчика применяли какое-либо давление или насилие. По итогам экспертиз на нижнем белье и брюках ребенка также не нашли ничьих биологических следов, кроме его собственных.

"Не согласившись с выводами экспертиз, заявительница со своими адвокатами заявили ходатайство о предоставлении ими независимых специалистов. Однако до настоящего времени данные этих специалистов не предоставили, что препятствует назначению дополнительных экспертиз, в том числе с учетом их вопросов. Более того, заявительница, будучи неоднократно уведомленной, категорически отказывается приводить сына на допрос с участием психолога", – заявили в ДП Алматы.

Полиция подчеркивает, что позиция матери ребенка мешает провести важные следственные действия.

Ранее свою позицию по делу обозначила мать школьника. Она рассказала о самочувствии сына и выступила с заявлением, в котором высказалась о "плохой работе следствия".