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Пытался скрыться: водитель устроил смертельную аварию на трассе Атырауской области

Пытался скрыться: водитель устроил смертельную аварию на трассе Атырауской области Фото: pixabay
Водитель УАЗ получил предупреждение от полицейских и попытался скрыться, в результате произошло лобовое столкновение со встречной машиной. В аварии погиб пассажир УАЗа, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на республиканской трассе Актобе-Атырау-Астрахань 26 октября, передает ATPress со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

"На 794 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань автомобиль УАЗ под управлением гражданина, 1979 г.р. столкнулся со встречным автомобилем марки DAF XF, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие". Пресс-служба ДП региона

43-летний пассажир УАЗа погиб на месте от полученных травм, сообщили в полиции. Расследование дела начали сотрудники правоохранительных органов.

Накануне в Уральске на пересечении проспекта Абая и улицы Айтиева произошло ДТП с участием полицейского авто, которое врезалось в стоявший Chevrolet Cobalt.

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