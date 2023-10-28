Пытался скрыться: водитель устроил смертельную аварию на трассе Атырауской области

Водитель УАЗ получил предупреждение от полицейских и попытался скрыться, в результате произошло лобовое столкновение со встречной машиной. В аварии погиб пассажир УАЗа, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на республиканской трассе Актобе-Атырау-Астрахань 26 октября, передает ATPress со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

"На 794 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань автомобиль УАЗ под управлением гражданина, 1979 г.р. столкнулся со встречным автомобилем марки DAF XF, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие". Пресс-служба ДП региона

43-летний пассажир УАЗа погиб на месте от полученных травм, сообщили в полиции. Расследование дела начали сотрудники правоохранительных органов.

Накануне в Уральске на пересечении проспекта Абая и улицы Айтиева произошло ДТП с участием полицейского авто, которое врезалось в стоявший Chevrolet Cobalt.