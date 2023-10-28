Полный фекалий ассенизатор влетел во двор частного дома в Алматы и перевернулся

Авария произошла в микрорайоне Самгау по улице Аршалы, сообщает Zakon.kz.

Наполненный фекалиями ассенизатор набирал скорость, спускаясь с горы. Он двигался по улице Аршалы в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Как оказалось, в какой-то момент у техники отказали тормоза – лопнул тормозной шланг.

Фото: Zakon.kz

В итоге автомобиль на повороте влетел во двор частого жилого дома. Перевернувшись, он снес опору газовой трубы и сорвал газовый кран, отчего произошла утечка. Также на месте произошел разлив фекалий. По счастливой случайности во дворе никого не оказалось.

Фото: Zakon.kz

Буквально в нескольких метрах на углу находится маленький магазинчик, который принадлежит хозяевам дома. В момент ДТП продавщица была внутри. Женщина не пострадала.

Фото: Zakon.kz

Между тем, пострадал сам водитель. Его госпитализировали, но он вернулся, чтобы помочь справится с последствиями ДТП.

Фото: Zakon.kz

Как рассказывают жильцы этого дома, это далеко не первый подобный случай. Ежегодно каждую зиму к ним кто-нибудь прилетает во двор, утверждают люди. С этой проблемой они не раз обращались в акимат, просили поставить отбойники для безопасности, но безрезультатно, жалуются жильцы дома. Также они просят не оставлять их одних с этой бедой без помощи. Они просят обезопасить их жилье.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что на месте работают сотрудники ДЧС. Им предстоит вытащить машину. Все усложняется количеством электрических проводов, кабелей и очень узким проездом.

Фото: Zakon.kz

Газовики в свою очередь сработали оперативно – они устранили утечку и восстановили подачу газа.