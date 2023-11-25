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Частные дворы затопило фекалиями в Шымкенте. Один дом от потопа разрушился

Частные дворы затопило фекалиями в Шымкенте. Один дом от потопа разрушился Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Несколько дворов и домов микрорайона Онтустик в Шымкенте накануне ночью затопило сточными водами из канализации. Из-за потопа дом 74-летней местной жительницы развалился и пенсионерке негде жить, сообщает Zakon.kz.

Проливные дожди привели к тому, что старый коллектор не выдержал затопления и конструкцию прорвало. Канализационные воды вместе с дождевыми потоками хлынули на улицы района Онтустик, что в Шымкенте. Частные дома и дворы залило сточными водами с фекалиями. Больше всего пострадал дом 74-летней местной жительницы Людмилы Панкратовой, которой теперь негде жить, передает Otyrar.

"Ночью все это упало ночью, меня соседка позвала как ты сможешь тут отдыхать, утром я пришла смотрю все завалено. Вода под полом, все доски поднялись, везде трещины, в любое время может все обрушиться. 23 года я здесь живу, такого не было, во дворе может была вода, но на следующий день такого не было, а такого, чтобы дома грязь была не было, это потому что вот эта канализация у них там прорвало они до сих пор возятся и оно все сюда. Мне некуда идти, доченька, совсем некуда". Людмила Панкратова

В районе прорыва стоит зловоние из-за фекалий, которые заполнили дворы горожан. Как оказалось, коллектор здесь был построен 60 лет назад, а сети изношены почти на 80%, Об этом рассказали в управляющей компании.

"По этой аварии к нам поступило несколько обращений о подтоплениях домов, мы в обязательном порядке их рассмотрим в комиссионном порядке. Будем принимать соответствующие меры". Анарбек Орман, генеральный директор ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"

Тем временем работы на коллекторе ведут сотрудники фирмы, а пенсионерка Людмила Панкратова осталась без дома. На следующий день здесь обрушилась еще одна стена. Во время ночного потопа пенсионерка успела спасти только кур и собаку.

Ранее в Алматы произошел потоп в Алатауском районе. Вода затопила 15 домов горожан. Причиной стал порыв на водопроводе.

Мария Мельникова
Казахстан Шымкент
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