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Два рейса из Алматы и Уральска отменили из-за непогоды и неисправности

отмена рейсов Фото: pixabay
Авиакомпания Air Astana отменила два рейса из Алматы и Уральска из-за непогоды и неисправности противообледенительной машины в аэропорту Уральска, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпания заявила, что выполнит рейсы KC881/КС882 Алматы – Уральск – Алматы, которые планировались по расписанию 27 и 28 октября, через Актобе. Время вылета рейса из Алматы в Актобе 29 октября в 04:20 по времени Алматы, обратный вылет – в 07:05 по времени Актобе.

"Пассажирам организован трансфер между Уральском и Актобе. Пассажирам отмененного 27-го октября рейса из Уральска предоставили проживание и питание. Пассажирам из Алматы предоставляются питание и напитки", – заявили в компании.

Ранее, 19 сентября, задержку авиарейсов из-за конфликта в Нагорном Карабахе прокомментировали в КГА.

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