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Задержку авиарейсов из-за конфликта в Нагорном Карабахе прокомментировали в КГА

авиарейсы в Казахстан Фото: pixabay
19 сентября в Авиационной администрации Казахстана провели оценку угрозы и управлениями рисками по использованию воздушного пространства, сообщает Zakon.kz.

По результатам в администрации решили, что имеются определенные риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов в воздушном пространстве Азербайджана и Армении.

Казахстанские и иностранные авиакомпании, выполняющие полеты с посадкой в/из Казахстана внесли изменения в маршруты следования.

  • 19 и 20 сентября авиакомпания "Эйр Астана" изменила маршруты следования рейсов в/из Великобритании, Германии, Нидерланды, Турции, Израиля, Египта через воздушное пространство Азербайджана, Грузии, Турции с обходом зоны Карабаха. Время полета увеличено от 5 до 10 минут в зависимости от направления и скорости ветра на эшелоне полета.
  • Авиакомпания "SCAT" изменила маршруты следования рейсов в/из Турции, Египта и Грузии через воздушное пространство Грузии с обходом зоны Карабаха. Время полета увеличено от 5 до 10 минут в зависимости от направления и скорости ветра на эшелоне полета.
  • 19 сентября авиакомпания "Lufthansa" отменила рейс LH648/649 по маршруту Франкфурт – Алматы/Астана – Франкфурт. Все желающие пассажиры были перебронированы на рейсы через Варшаву, Стамбул, Анталию. Дальнейшие рейсы авиакомпании "Lufthansa" в/из Казахстана планируется выполнять по расписанию с изменением маршрутам следования.
  • 19 сентября авиакомпания "LOT" выполнила рейсы между Варшавой и Астаной по расписанию с изменением маршрута следования.

По состоянию на 20 сентября отмененных рейсов из Казахстана в Великобританию, Германию, Польшу, Италию, Нидерланды не было, отметили в Авиационной администрации Казахстана.

Ранее казахстанцы пожаловались в соцсетях на то, что не могут вернуться домой из Европы.

По словам журналистки Полины Шиманской, самолеты из Европы разворачивали на полпути из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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