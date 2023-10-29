Непогода: в Актобе 12 машин столкнулись на мосту
Массовая авария произошла вечером 28 октября на автомобильном путепроводе в районе Сельмаш, передает Диапазон.
Как сообщили в полиции, причиной крупной аварии с участием 12 автомобилей стала непогода – в городе похолодало, выпал снег и на дорогах образовалась наледь.
К счастью, при массовом столкновении машин, никто не пострадал, уточнили сотрудники полиции. При этом, правоохранительные органы призывают водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать аварий в неблагоприятных условиях.
Ранее на трассе Мангистауской области произошла массовая авария, в которой стокнулись четыре автомобиля. В результате крупного ДТП на месте погиб пассажир одной из автомашин.