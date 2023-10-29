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Непогода: в Актобе 12 машин столкнулись на мосту

Непогода: в Актобе 12 машин столкнулись на мосту Фото: скриншот с видео
Снег и голоде привели к массовой аварии на мосту в Актобе. Одновременно в ДТП попали 12 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Массовая авария произошла вечером 28 октября на автомобильном путепроводе в районе Сельмаш, передает Диапазон.

Как сообщили в полиции, причиной крупной аварии с участием 12 автомобилей стала непогода – в городе похолодало, выпал снег и на дорогах образовалась наледь.

К счастью, при массовом столкновении машин, никто не пострадал, уточнили сотрудники полиции. При этом, правоохранительные органы призывают водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать аварий в неблагоприятных условиях.

Ранее на трассе Мангистауской области произошла массовая авария, в которой стокнулись четыре автомобиля. В результате крупного ДТП на месте погиб пассажир одной из автомашин.

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