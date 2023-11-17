Фура столкнулась с легковушкой: два человека погибли в Актобе

Два человека погибли в аварии, попав под фуру. ДТП произошло 17 ноября на автодороге "Южный обход" в Актобе, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в Актобе 25-летний водитель автомашины Daewoo Nexia совершил наезд на прицеп грузовой автомашины "DAF", стоящей на обочине дороги.



В результате ДТП пассажиры легковушки, 49-летний мужчина и 47-летняя женщина, скончались на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

Еще одна смертельная авария произошла в Павлодарской области. 16 ноября на 20 километре автодороги Павлодар – Семей вблизи села Жертумсык автомобиль LADA Granta на скорости столкнулся с прицепом автомашины ЗИЛ-130В. В результате ДТП один человек скончался в больнице, еще двое с различными травмами госпитализированы в больницу.

