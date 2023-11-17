Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фура столкнулась с легковушкой: два человека погибли в Актобе

Фура столкнулась с легковушкой: двое человек погибли Актобе Фото: скриншот
Два человека погибли в аварии, попав под фуру. ДТП произошло 17 ноября на автодороге "Южный обход" в Актобе, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в Актобе 25-летний водитель автомашины Daewoo Nexia совершил наезд на прицеп грузовой автомашины "DAF", стоящей на обочине дороги.

В результате ДТП пассажиры легковушки, 49-летний мужчина и 47-летняя женщина, скончались на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

Еще одна смертельная авария произошла в Павлодарской области. 16 ноября на 20 километре автодороги Павлодар – Семей вблизи села Жертумсык автомобиль LADA Granta на скорости столкнулся с прицепом автомашины ЗИЛ-130В. В результате ДТП один человек скончался в больнице, еще двое с различными травмами госпитализированы в больницу. 

Читайте также

В Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков
В Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков
В Алматинской области сгорел пассажирский автобус
В Алматинской области сгорел пассажирский автобус
50 млн тенге вымогали "блогеры" у руководства торговой сети в Петропавловске
"Блогеры" вымогали 50 млн тенге у директора торговой сети в Петропавловске
Жанель Абдрахманова
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления