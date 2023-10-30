Авария на электросетях не повлияла на работу медучреждений в Астане – акимат

Пресс-служба акимата города Астаны заявила о том, что авария на электросетях не повлияла на работу медучреждений столицы, сообщает Zakon.kz.

Сообщение было опубликовано на сайте акимата.

"Авария на электросетях затронула 7 городских медицинских учреждений. Но все они были подключены к генераторам, поэтому отключения электроэнергии на этих объектах не было. Сбоев в работе нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице. Отметим, что подачу электричества восстановили во всех соцобъектах.

