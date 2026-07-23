После мощного ливня в Астане акимат выступил с официальным заявлением

Пресс-служба акимата Астаны выступила с заявлением по ситуации в городе после мощного ливня, который привел к подтоплению улиц и транспортным заторам, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации за 23 июля 2026 года:

"В связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Ливневая канализация города и очистные сооружения справляются с большим объемом осадков".

Также в ведомстве подчеркивают, что на некоторых участках временно наблюдаются небольшие подтопления.

"Система ливневой канализации при одновременном большом объеме осадков в среднем принимает воду в течение 40 минут – 1 часа". Пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, в акимате заверили, что коммунальными службами на постоянной основе ведутся работы по прочистке коллекторов и дождеприемников, пропарке труб, строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений и др.

Тем временем, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", 24 и 25 июля в городе также пройдут пройдут дожди с грозами.