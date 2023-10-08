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Момент ДТП с машиной скорой помощи в Талдыкоргане попал на видео

скорая помощь Фото: Zakon.kz
В Сети распространяется видео момента столкновения кареты скорой помощи и легкового автомобиля в Талдыкоргане. В результате пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Как видно на кадрах, легковая машина завершает маневр на желтый цвет светофора и проезжает перекресток. В этот момент в правый бок автомобиля врезается карета скорой помощи. Кто стал виновником ДТП, пока неизвестно.


В Департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что авария с участием Volkswagen Vento и машины скорой помощи произошла на перекрестке улиц Ескелды би - Сланова.

"При столкновении автомашин пострадали два человека в легковом авто. Травмированных госпитализировали в больницу. Разбирательством по факту занимаются сотрудники городской полиции", – сообщили в полиции.

Ранее двое молодых людей погибли от отравления угарным газом в Талдыкоргане внутри заведенной машины. 

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Азат Жумаханов
Жетысуская область Талдыкорган
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