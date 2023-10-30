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Соблазняют процентами: как мошенники втягивают казахстанцев в свои незаконные схемы

Как мошенники вовлекают казахстанцев в свои преступные схемы Фото: freepik
Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Рустем Дюсетаев на брифинге 30 октября рассказал о схемах, которые онлайн-мошенники используют против казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Рустем Дюсетаев перечислил способы, которыми мошенники привлекают граждан для участия в своих незаконных схемах.

"В мессенджерах и социальных сетях активно размещают объявления о легких заработках. Предлагают открыть на свое имя карту, абонентский номер, привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях мошенники просят установить на телефон банковское приложение либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используют мошенники для вывода денег", – сказал представитель МВД.

Спикер объяснил, что в таких случаях мошенники либо производят разовую оплату за карту, либо на нее поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам через криптовалютные биржи либо системы международных переводов.

"За такие услуги от общей суммы мошенники предлагают оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%. Таким образом граждан втягивают в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег, и они сами становятся соучастниками преступлений. Мы устанавливаем такие цепочки, задерживаем казахстанских граждан, которые в целях легкой наживы помогали мошенникам вывести деньги на их счета. В этой связи хотелось бы предупредить о последствиях участия в таких сомнительных схемах. По стране уже есть факты задержания соучастников преступлений, их действиям дали правовую оценку. Они понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством", – заявил Рустем Дюсетаев.

30 октября Рустем Дюсетаев сообщил, что в Казахстане участились случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей.

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