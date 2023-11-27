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На 34 млн тенге обманули астанчан мошенники

Сколько денег выманили мошенники у жителей Астаны Фото: pixabay
Начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай на брифинге 27 ноября рассказал, на какую сумму мошенники обманули жителей Астаны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Суюнбай рассказал, что в Астане задержали жителя столицы, который через мессенджер предлагал "продвинуть" астанчан в очереди на получение квартир от государства. На самом деле мужчина занимался мошенничеством.

"В настоящее время доказана его причастность к 25 аналогичным фактам, в результате которых гражданам причинен ущерб на сумму более чем 12 млн тенге", – сообщил Жандос Суюнбай. 

Не менее распространенный способ обмана, по его словам, – предложения о выгодных вложениях и инвестициях. Так, столичные полицейские задержали гражданина, который через социальные сети размещал рекламу якобы выгодных инвестиций. Таким способом он совершил более 20 мошенничеств и причинил ущерб более чем на 2 млн тенге.

"Другой житель столицы через мессенджеры размещал рекламу о приумножении денежных средств и выгодной покупке криптовалюты. Установлена его причастность к 30 аналогичным преступлениям, ущерб от которых составил свыше 20 млн тенге. Подобные схемы совершения мошенничеств остаются популярными. Поэтому предупреждаем граждан, что нужно быть осторожными с якобы легкими способами получить деньги с помощью инвестирования", – призвал спикер.

24 апреля Жандос Суюнбай сообщил, что в результате действий мошенников гражданам причинили ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.

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