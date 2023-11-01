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"Уговаривал отказаться от заявления": в Алматы проверят действия полицейского

"Уговаривали отказаться от заявления": в отношении полицейского Алматы начали проверку Фото: Zakon.kz
В Казнете появилась аудиозапись, на которой сотрудник полиции Алматы уговаривает отказаться от заявления девушку, ставшую жертвой насилия. В пресс-службе полиции города Zakon.kz заявили, что в отношении полицейского начата служебная проверка.

Аудиозапись с разговором потерпевшей и полицейским была опубликована в Telegram-канале Egovpress.

"Мы тебе не враги. Нам главное дело раскрыть, человека поймать. А дальше будет разбираться следствие. У тебя есть вариант: написать отказную. Просто завтра тебе будет доказать это сложно. А второй вариант: приходите завтра с адвокатом на очную ставку. Нам вообще без разницы", – говорит голос за кадром.

В пресс-службе полиции Алматы заявили, что из-за опубликованной записи проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование по ст. 120 ч. 2 УК РК и по ст. 121 ч. 2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что ход расследования уголовного дела об изнасиловании находится на контроле руководства Департамента полиции.

"Кроме того, сообщаем, что по факту возможных неправомерных действий сотрудника полиции назначена служебная проверка. Будет дана принципиальная оценка". Замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов

15 октября 2023 года заместителя начальника Северного отдела полиции УП Павлодара обвинила подчиненная. Она утверждает, что он избил ее.

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