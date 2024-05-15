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В Актюбинской области экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки

В Актюбинской области экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:25 Фото: phxere
В Казнете появилось обращение жительницы Актюбинской области. Она заявила, что ее трехлетнюю дочь изнасиловали. В региональной пресс-службе полиции отреагировали на жалобу, сообщает Zakon.kz.

По словам мамы, "девочка приехала от родственников отца и стала жаловаться на дядю, который делал больно".

Также женщина уточнила, что уже написала заявление, но боится, что подозреваемый откупится, так как являлся сотрудником полиции.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области 15 мая 2024 года на запрос корреспондента уточнили, что подозреваемый уже установлен.

"По факту насильственных действий сексуального характера начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции".Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

Также отмечено, что назначены все необходимые экспертизы.

"По их заключениям будет принято законное решение", – подытожили в ведомстве.

В марте 2024 года сообщалось о казахстанце, который получил пожизненный срок за изнасилование 3-летних близняшек и 9-летней девочки.

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