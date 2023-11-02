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За убийство собаки жителю Мангистау грозит уголовная ответственность

За убийство собаки жителю Мангистау грозит уголовная ответственность Фото: скриншот с видео
Кадры жестокого убийства собаки на одном из нефтяных месторождений Мангистау разлетелись по социальным сетям и стало поводом для уголовного дела. Полицейские установили мужчину, который застрелил животное, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили подозреваемого в убийстве собаки. Им стал 45-летний житель Мангистауской области, передает InAktau со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области. Другие подробности дела в полиции не разглашают в интересах следствия.

Известно, что дело находится в расследовании по статье 316 УК Казахстана, "Жестокое обращение с животным".

Кадры, на которых мужчина выходит из автомобиля и достает, предположительно, огнестрельное оружие и убивает собаку, разлетелись на социальным сетям на днях. Видео вызвало возмущения среди пользователей, зоозащитники призвали наказать живодера.

Ранее в Костанае сотрудника ветеринарной службы привлекли к ответственности после того, как он застрелил собаку, которая в тот момент была в ошейнике. Мужчину оштрафовали за "жестокое обращение с животными".

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