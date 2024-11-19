Житель Рудного пытался зарезать собаку на глазах прохожих

Фото: polisia.kz

Жительница Рудного пожаловалась в полицию на жестокое обращение с животным. Она увидела нападение мужчины с ножом на собаку и вызвала полицию, сообщает Zakon.kz.

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