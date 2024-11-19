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Житель Рудного пытался зарезать собаку на глазах прохожих

Житель Рудного порезал собаку на глазах прохожих, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 19:49 Фото: polisia.kz
Жительница Рудного пожаловалась в полицию на жестокое обращение с животным. Она увидела нападение мужчины с ножом на собаку и вызвала полицию, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Начато досудебное расследование и проводятся мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

Ведется досудебное расследование.

"Жестокое обращение с животными карается уголовно и может повлечь штраф до 200 МРП (738 тыс. тенге), исправительные или общественные работы на срок до 200 часов, а в некоторых случаях – арест на срок до 50 суток", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Астане сотрудники МЧС спасли собаку.

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